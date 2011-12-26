Azeri gazı için imzalar atıldı

T24 -

Zapta Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natıg Aliyev imza koydu.Azeri (Şahdeniz 2) doğalgaz gazının gerek Türkiye'de satışı gerekse de Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden transit olarak taşınmasını öngören Hükümetlerarası Anlaşma 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir'de imzalanmıştı.Söz konusu anlaşma içerisinde, Azeri doğalgazının Türkiye üzerinden transit taşınması amacıyla ulusal doğalgaz iletim sisteminin kullanılmasının yanı sıra münhasır bir boru hattının inşa edilmesi de alternatif bir seçenek olarak düzenlenmişti.Bugünkü imzalanan mutabakat zaptı ile Trans Anadolu ismi verilen söz konusu münhasır boru hattına yönelik çalışmaların ivedilikle başlanılması ve iki ülke tarafından tayin edilen şirketlerin ortak bir konsorsiyum tesis etmeleri konusunda mutabakat sağlanmış oldu. Bu çerçevede, söz konusu konsorsiyum içerisinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Türkiye'den Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk ortaklar olarak yer alacak. Süreç içerisinde diğer uluslararası petrol ve doğalgaz şirketleri de konsorsiyuma dahil olabilecekler.





16 milyar metreküp gaz gelecek



Projenin 5 yılda tamamlanması hedefleniyor. Boru hattından yılda yaklaşık 16 milyar metreküp doğalgaz geçecek. Bu gazın 6 milyar metreküplük bölümünü, Türkiye kendi ihtiyaçları için kullanabilecek.

