Azeri- Ermeni hattında çatışma

T24-



Azerbaycan'ın haber portalı APA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığına dayanarak verdiği habere göre, Fuzuli bölgesi Abdürrahmanlı köyü yakınlarındaki Azeri mevzilerine bir grup Ermeni askeri saldırıda bulundu.





Ermeni ve Azeri askerleri arasında çıkan çatışmada Elgün Şükurov (19) adlı Azeri askeri hayatını kaybetti.





Saldırının saat 01.45'te düzenlendiği belirtilirken, olayda Ermeni askerlerinin de kayıp verdiği belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi.