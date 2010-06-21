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Dünya

Azeri- Ermeni hattında çatışma

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altında bulunan topraklarındaki cephe hattında bir grup Ermeni askerinin saldırısı sonucu bir Azeri askeri öldü.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Azerbaycan'ın Ermeni işgali altında bulunan topraklarındaki cephe hattında bir grup Ermeni askerinin saldırısı sonucu bir Azeri askeri öldü.


Azerbaycan'ın haber portalı APA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığına dayanarak verdiği habere göre, Fuzuli bölgesi Abdürrahmanlı köyü yakınlarındaki Azeri mevzilerine bir grup Ermeni askeri saldırıda bulundu.


Ermeni ve Azeri askerleri arasında çıkan çatışmada Elgün Şükurov (19) adlı Azeri askeri hayatını kaybetti.


Saldırının saat 01.45'te düzenlendiği belirtilirken, olayda Ermeni askerlerinin de kayıp verdiği belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi.

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