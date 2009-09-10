Azeri-Ermeni çatışması: 5 ölü

Azeri basını, Azerbaycan ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri arasında ateşkes bölgesinde çıkan çatışmada 5 Ermeni askerinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

Azeri APA Ajansı'nın Karabağ bürosunun haberine göre, Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki çatışma bu sabah işgal altındaki Akdam Şehri'nin Karağaçlı Köyü yakınlarında çıktı.

Ermeni ordusunun saldırısına cevap veren Azeri birliklerinin açtığı ateş sonucu 5 Ermeni askerinin öldüğü, 3'ünün de ağır yaralandığı bildirildi. Çatışmada 1 Azeri askeri de yaralandı.

Yukarı Karabağ sorunu nedir? Yukarı Karabağ sorunu, Ermenistan’ın 1992 yılında Azerbaycan topraklarını işgali sonucunda ortaya çıktı. Karabağ sorunu nedeniyle, Azerbaycan’da bir milyondan fazla insan kendi topraklarında mülteci durumuna düştü ve Azeri topraklarının yüzde 20'si işgale uğradı.

İki ülke arasındaki çatışmalar 1994 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasına kadar sürdü. Bu tarihten sonra, sorunun çözümü için barış süreci başladı.

Karabağ sorunu, Güney Kafkasya’daki siyasi istikrarın, ekonomik gelişmenin ve bölgesel işbirliğinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.