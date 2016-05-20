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Azerbeycan'da genel af kabul edildi

Genel af kararı Azerbeycan'daki 10 bin tutukluyu kapsıyor

20 Mayıs 2016 17:36

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi, milletvekili Mihriban Aliyeva'nın sunduğu genel af teklifini oy çokluğuyla kabul etti.


Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, genel af teklifi, büyük toplumsal suçlara karışmamış kişiler, kadınlar, engelliler, 18 yaşın altındakiler, 60 yaşın üstündekiler ve birinci derece yakını engelli olanlarla Karabağ Savaşı'na katılan ve işgal sonucu göç etmek zorunda kalan hükümlüleri kapsıyor.


Yaklaşık 10 bin kişiyi kapsaması beklenen genel afla, 3 bin 500 hükümlünün hapis cezasının kaldırılması, para ve kamu hizmeti gibi cezalara çarptırılan 6 bin 500 kişinin de affedilmesi bekleniyor.
 

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AzerbeycanAzerbeycan genel afMihriban Aliyeva

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