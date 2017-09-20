Azerbaycanlı şehit yakınları ve gaziler Gelibolu Yarımadası'nda

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı ve şehitliklerin yer aldığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nı ziyarete gelen Azerbaycanlı şehit yakınları ve gaziler, duygusal anlar yaşadı. Azerbaycan Gazi Kadınlar Birliği Başkanı Rada Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenerek, tarihi alanda bir Azerbaycan Anıtı yapılmasını talep etti.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu\'nun desteği, Manisa Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği\'nin, \'Tek Millet İki Devlet\' kardeşlik projesi kapsamında, Karabağ şehitlerinin yakınları ve gazilerinden oluşan 21 kişi, Gaziler Haftası\'nda Türkiye\'ye geldi. Kafileye, Azerbaycan Gazi Kadınlar Derneği Başkanı Rada Abbas ve iki gazeteci de eşlik etti. İlk durakları Manisa olan şehit yakınları ve gaziler, Manisa\'dan kendilerine katılan Türk basın mensupları, Köprübaşı Belediyesi yetkilileri ve Manisa\'daki şehit yakınları ile birlikte daha sonra Çanakkale\'ye geldi. Bu sabah Eceabat İlçesi\'nde Kaymakam Turan Yılmaz ile kahvaltıda bir araya gelen Azerbaycanlı şehit yakınları ile gaziler, 102 yıl önce atalarının da şehit düştüğü Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki savaş alanlarını gezip, şehitlikleri ziyaret etti. Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki geziye, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi\'nden başlayan kafile, burada Çanakkale Savaşları\'nın canlı anlatımının yapıldığı simülasyon gösterimlerini izledi. Daha sonra 57. Alay Şehitliği\'ne geçen kafile, burada şehitler için dua etti. Gazi ve şehit yakınları, şehitliği gezerlerken duygusal anlar yaşadı.

Azerbaycan Gazi Kadınlar Derneği Rana Abbas, \"Bizim ekip Türkiye\'de ilk kez bulunuyor. Çok büyük bir memnuniyet ve coşku içinde anlatılamaz duygular yaşıyoruz. Bugün de Çanakkale\'ye geldik. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile Çanakkale Savaşlarından kalan eserlerin sergilendiği harika bir müze. \'Tek Millet İki Devlet\' projesi çok büyük ses getirdi. Azerbaycan\'dan şehit ve gazi çocukları Gaziler Günü nedeniyle Türkiye\'ye davet edildi. Çanakkale gezisinde çocuklar şehitlikleri gezerek çok büyük his ve yoğun duygular yaşadı. Biz projeye destek veren Türk Devletine ve yetkililere teşekkür ediyoruz\" dedi.

Çok sayıda Azerinin Çanakkale\'de savaşıp şehit olduğunu söyleyen Rada Abbas, \"Çanakkale\'de Azerbaycanlılarla, Azerbaycanla ilgili hiçbir anıt falan kurulmadı. Bakü\'de Kafkas İslam Ordusuna şehrimizin en güzel yerinde anıt kuruldu. Herkesin bire bir ismi yazıldı. Gönül isterdi ki Çanakkale\'de de Azerbaycan\'la ilgili anıt olsun. Tabii ki bu bizim sevgi bağımıza tesir etmeyecek. Biz Türkiye\'yi o anıt olsa da olmasa da seviyoruz. Ama bugün ekibimiz adına, Azerbaycan adına, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dan rica ediyorum ki, bir protokol imzalansın ve Çanakkale\'de Azerbaycan adına bir anıt kurulsun. Eğer anıt kurulursa şehit ve gazi çocukları adına çok memnun oluruz\" dedi.

Eşi 1992 yılında Karabağ\'da şehit olan Reyhan Zeyniyeva, geziye eşinin adını taşıyan torunu Eliyev Elekber ile birlikte katıldığını belirerek, \"Azerbaycan\'dan ilk defa geliyoruz. Türk halkı bizi karşıladı. Biz çok mutluyuz ki Çanakkale\'de şehit düşen ulu babalarımız ziyaret ettik. Bu yüzden çok mutluyuz. Benim yoldaşım Azerbaycan\'ın milli kahramanı Eliyev Elekber bu da onun torunu. Şehitlerimizin ruhları için Fatiha okuduk. Çanakkale\'ye gelmek, Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmek aklımızın ucundan geçmezdi\" dedi.

Azerbaycanlı kafile gün boyu Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki savaş alanlarını gezip, şehitlikleri ziyaret etti.

Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen ise, Azerbaycanlı konukların misafir edilmesine destek veren Manisa ve Çanakkale Valiliği ile ilgili kurumlara teşekkür etti.



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