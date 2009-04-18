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Politika

'Azerbaycan'la tatsızlık yaşanmadı'

Dışişler Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, Babacan ile Azeri meslektaşı arasında 'tatsızlık' yaşanmadığını bildirdi.

18 Nisan 2009 03:00

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ali Babacan'ın “Ankara ile Erivan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına Bakü'nün tepkisinin kendisini fazla ilgilendirmediği" yolunda bir söz sarf etmediğini bildirdi.

'Ali Babacan, Azeri bürokrata kapıyı gösterdi'

Bakanlıktan, dün bir gazetede, Rusya'da münteşir bir başka gazeteye atfen yayımlanan sözlerle ilgili bir soruya cevap olarak yapılan açıklamada, "Bakanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması bulunmamakta olup, bu itibarla yabancı bir gazeteye atfen yayımlanan söz konusu haberde kayıtlı unsurlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Tatsızlık iddiası

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Babacan'ın Ermenistan ziyareti sırasında "Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısıyla arasında tatsızlık olduğu" yolunda bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerin ciddiye alınmaması gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Bu tür hayal ürünü haberleri ciddiye bile almamak gerekir" dedi.

Bazı medya kuruluşlarında Ermenistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak çıkan haberlerde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği zirvesi katılımcılarıyla yapılan genel görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Babacan'ın, Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın isteği üzerine baş başa görüşme için Devlet Başkanlığı Konutunda kaldığı, bu sırada Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Mamed Kuliyev'in kendisiyle sohbet etmeye başladığı, Ermeni yetkililerin protokol kurallarına uymaya davet ettiği Azeri yetkili konuşmayı sürdürünce, Babacan'ın kendisine sert bir şekilde kapıyı gösterdiği iddia edilmişti.

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