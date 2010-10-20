Azerbaycan'dan vize açıklaması: Türkler muaf

T24 - Azerbaycan'da vizelerin artık ülkeye girişte değil gelmeden önce alınması gerektiği, ancak Türk vatandaşlarının bu uygulamadan etkilenmeyeceği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin bundan sonra Azerbaycan vizelerini havaalanı ve sınır kapılarında alamayacakları, vize işlemlerini ülkeye gelmeden önce mensup oldukları ülkelerde bulunan Azeri büyükelçiliklerinde yapmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada devlet görevlilerinin, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, yardım kuruluşlarında görevli personelin ve benzeri konumlardaki diğer kişilerin bu uygulamadan muaf tutulacağı kaydedildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre ise bu uygulamadan Türk vatandaşlarının da muaf olduğu açıklandı.

Türk vatandaşları, Azerbaycan'a giriş yaparken havaalanında vize alabiliyor.