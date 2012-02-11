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Ekonomi

Azerbaycan'dan gelen doğalgazda teknik sorun çözüldü

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gaz akışında yaşanan sorunun aşıldığını ve Türkiye'ye şu an kontratın üzerinde bir gaz sevkıyatının söz konusu olduğunu bildirdi.

11 Şubat 2012 17:13

İZMİR (A.A) -

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gaz akışında yaşanan sorunun aşıldığını ve Türkiye'ye şu an kontratın üzerinde bir gaz sevkıyatının söz konusu olduğunu bildirdi.
    

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da son 110 yılın en ağır kış şartlarının yaşandığını, aşırı soğuk nedeniyle Hazar Denizi'nin 400 metreye kadar olan kıyı şeridinin donduğunu, bunun doğalgaz kuyularında da arızalara neden olduğunu belirtti.
    

Türkiye'ye gaz verilememesine neden olan arızanın zorlu bir çalışmayla giderildiğini ve boru hattına 9 Şubat Perşembe günü itibarıyla tekrar gaz verilmeye başlandığını kaydeden Yavuz, şunları söyledi:
    

''Hazar Denizi'nin donmasından kaynaklanan teknik sorun çözüldü, Azerbaycan'dan günlük 16 milyon metreküp gaz hatta veriliyor. Türkiye ile olan kontrata göre günlük 12 milyon metreküp gaz verilmesi gerekiyor; şu anda kontratın üzerinde gaz sevkıyatı yapılıyor. Hattın maksimum taşıma kapasitesi günlük 18 milyon metreküp. Hattaki basınç yükseldikçe bu seviyeye kadar çıkılması planlanıyor.''
    

Yavuz, yaşanan teknik sorununun Azerbaycan'da da sorunlara neden olduğunu, ülkenin bazı bölgelerinde konutlara gaz verilemediğine de işaret ederek, sorunun Türkiye'de ise konut ısınmasında problem yaşanmadan sorunun çözülmüş olduğunu sözlerine ekledi.

 

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