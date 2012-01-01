Azerbaycan'dan, Fransa'ya 'soykırım' itirazı

T24 - Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa Meclisi’nin kabul ettiği, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasına ilişkin karar ile ilgili olarak Fransa Senatosu’na başvurmak üzere Meclis Başkanı Oktay Esedov’un talimatıyla bir komisyon kurdu. Komisyon, yasa tasarısı kararına karşı Fransa Senatosu’na itiraz mektubu gönderdi.



Komisyonda, Rövşan Rızayev, Ali Hüseynli, Çingiz Ganizade, Sahibe Gafarova ve Vahid Ahmedov’ın yer aldığı kaydedildi. İtiraz mektubunun içeriği hakkında bilgi veren milletvekili Gafarova, Azerbaycan’ın Fransa’nın aldığı karardan son derece rahatsız olduğunu ifade etti. Fransa’ya uzak tarihi ve olayları dikkatli bir araştırma sonucu ele alınması çağrısında bulunan Gafarova, “Yasa tasarısının Fransız makamlarınca kanun olarak kabul edilmesi durumunda, bu kanun Fransa’daki demokratik yapı başta olmak üzere insan hak ve özgürlükleri ve fikir özgürlülerine aykırı olacaktır. Daha yakın bir tarihe baktığımızda Ermeni askeri birlikleri 1992 yılının 26 Şubat’ında Azerbaycan’ın Hocalı bölgesinde yüzlerce vatandaşımızı sadece Azeri oldukları için vahşice öldürdüler. Tüm bunlar dikkate alınırsa, tarihi olaylara tek taraflı tutum ile fiyat vermek girişimleri, tarihi gerçeklere saygısızlığa yol açabilir” dedi.



Mektupta ayrıca böyle bir yasa tasarısının kanunlaşması durumunda Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü için çaba sarf eden AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı olarak Fransa’nın objektifliğini şüphe altında bırakacağı da belirtiliyor.

TÜRKPA’ya çağrı



Milli Meclis’te önceki gün konuşan Meclis Başkanı Esedov, konu ile ilgili olarak Türk Dili Konuşan Ülke Parlamenter Asamblesi’nin de (TÜRKPA) bir tavır koyması gerektiğinin altını çizerek, TÜRKPA dönem başkanı olan Kazakistan Meclis Başkanı’na TÜRKPA’nın tavrını göstermesi konusunda müracaat edileceğini ifade etti.

