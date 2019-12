Azerbaycan’dan BTC için kötü haber

Financial Times gazetesinin haberine göre, Azerbaycan hükümeti, Gürcistan’da geçen ay çıkan savaş sırasında başlattığı iki uygulamaya devam etme kararı aldı. Buna göre, Rusya üzerinden sevk edilen petrol miktarı artırılacak ve İran’a ham petrol satılacak.



FT’nin haberinde Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi Socar’ın Genel Müdür Yardımcısı Elhar Nasirov’un sözlerine yer veriliyor: “Kimseyi kırmak istemiyoruz. Ama tüm yumurtaları bir sepete koymak da iyi bir şey değil. Özellikle de o sepet zayıf görünüyorsa. Gürcistan’da siyasi çalkantı riskinin olduğunu biliyorduk. Ama savaş çıkmasını beklemiyorduk.”



Gürcistan’dan geçen Bakü-Ceyhan hattında sevkiyat savaş yüzünden durmuştu.



Financial Times, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammedyarov’un da “Herkesle dost olmak istediklerini, ama aynı zamanda ulusal çıkarlarını da korumak istediklerini” söylediğini bildiriyor. Azeri Bakana göre başlıca amaçları da bağımsızlık ve egemenliklerini korumak.



Rusya’ya verilecek petrol az ama değeri büyük



Financial Times, Rusya’ya verilecek ek petrolün miktarının az olduğunu, ama Kremlin için sembolik önemi bulunduğunu yazıyor.



Gazete, şu uyarıyı da yapıyor: “Diğer Orta Asya ülkelerini de Kafkaslardan geçen boru hattını kullanmaya ikna etmeye çalışan ABD’nin çabaları, bugüne dek tam anlamıyla başarılı olamamıştı. Şimdi tamamen bir kenara itilebilir. Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki Batum’da bulunan petrol tesislerini çatışma sırasında geçici olarak boşaltan Kazakistan, bu hafta Rusya’ya uzanacak yeni boru hatları kurma konusunda Moskova’yla görüşmeler yaptı. Azerbaycan da, petrol sevkiyatının aksamasına rağmen, Gürcistan’a yönelik Rus eylemlerini kınama konusunda Batı’ya katılmamıştı.”



Temmuz 2006’da faaliyete geçen BTC hattı günde yaklaşık 875 bin varillik taşımayla 85 milyon varil olan günlük dünya toplam petrol arzının yüzde 1’ine denk gelen miktarda petrol pompalıyordu. Tam kapasitesi günde 1 milyon varil olan hattın kapasitesini 1.2 milyon varile çıkarmak için BP önderliğindeki konsorsiyum çalışmalara başlamıştı.



Toplam 1.778 km uzunluğundaki hattın 1.076 km’lik kısmı Türkiye’den geçiyor ve bu kısım Botaş International Ltd (BIL) tarafından işletiliyor.