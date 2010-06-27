Azerbaycan'da sel 122 kişiyi mahsur bıraktı

T24 - Tüm dünyayı etkisini altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren, taşkınlara ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağışlar Azerbaycan'ı da vururken, ülkenin kuzeydoğusunda yoğun yağışlar ardından yaşanan selde 122 kişinin 2 gündür İstisu'da mahsur kaldığı bildirildi.



Azerbaycan'ın Guba ve Şabran bölgelerinin arasında yer alan İstisu mevkindeki arazide sel nedeniyle 122 kişinin 2 günden beri mahsur kaldığı bildirildi.



Acil Durumlar Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Gilgilçayı'nın taşması neticesinde İstisu kesiminde yolların ulaşıma kapanmasıyla 122 vatandaşın mahsur kaldığı ifade edildi.



Sel fekaletinde mahsur kalanların kendi imkanlarıyla yetkililere durumlarını bildirdiği, bölgeye üç helikopterle yardım malzemesi gönderildiği ve afetzedelerin bölgeden kurtarılması için çalışmaların sürdürülmekte olduğu kaydedildi.





