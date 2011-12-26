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Dünya

Azerbaycan'da Fransa'yı protesto BAKÜ (A.A)

26 Aralık 2011 18:32

-Azerbaycan'da Fransa'yı protesto BAKÜ (A.A) - 26.12.2011 - Azerbaycan'da siyasi partiler, Fransa Meclisi'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan teklifi kabul etmesine tepki gösteriyor. Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Azerbaycan Milli İstiklal Partisi (AMİP) üyeleri, Fransız Meclisi'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan teklifi kabul etmesini protesto etti. AMİP üyeleri, ellerinde bazı dövizler taşıyarak, Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy aleyhine sloganlar attı. Bildiri okuyan AMİP üyeleri, Fransa Meclisi'nin bu kararı, Fransa'da yaşayan 380 bin Ermeninin oyunu kazanmak için aldığı ifade edilerek, Türk milletinin tarihte hiçbir millete karşı soykırım yapmadığı, aksine Hitler'in soykırımından kaçan Yahudilere yardım ettiği belirtildi. Türkiye tarihinde utanç duyulacak bir sayfanın olmadığı kaydedilen bildiride, Fransa'nın bir dönem sömürgesi olarak yönettiği Cezayir ve Ruanda'da soykırım yaptığı ifade edildi.

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