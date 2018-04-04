T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı seçimi 11 Nisan'da

Ali Kan / Bakü, 4 Nisan (DHA) - Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Azerbaycan’da 11 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını hatırlatarak, "Azerbaycan'da oldukça demokratik ve elverişli bir seçim ortamı bulunmaktadır

04 Nisan 2018 22:20

Ali Kan / Bakü, 4 Nisan (DHA) - Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Azerbaycan’da 11 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını hatırlatarak, \"Azerbaycan\'da oldukça demokratik ve elverişli bir seçim ortamı bulunmaktadır. Ülkemizde seçimlerin uluslar arası seçim standartlarına uygun, özgür ve şeffaf şekilde yapılmasını sağlayacak bir siyasi irade vardır\" dedi. 

DHA\'ya açıklamalarda bulunan Aliyev, Azerbaycan\'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmuş şahıslarında fikirlerini yakından izlediklerini vurguladı. Adaylar arasında farklı düşüncelere sahip olan ve dikkat çeken isimlerin de olduğunu anımsatan Aliyev, her bir adayın Azerbaycan televizyonlarında devletin verdiği  desteklerle seçim kampanyalarını özgür bir şekilde gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Azerbaycan’da Halkın Cumhurbaşkanı seçimlerine ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayan Aliyev, \"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Azerbaycan’da ilgi yoğun, Halk Azerbaycan’da gerçekleşen büyük projelerin devam etmesini istiyor. Azerbaycan  halkı şimdiye kadar gerçekleştirilmiş siyası başarıların bundan sonrada devam etmesini istiyor’’ dedi ve ekledi: 

\"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan için çok büyük projeler yapmış ve yapmaya  devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız ülkemizin çıkarları için elinden geleni yapıyor. Tabii doğal olarak da halk tekrardan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in yeniden başkan seçilmesini istiyor.\"

ABD ve Fransa merkezli anket şirketleri ile sivil toplum örgütlerinin 11 Nisan’daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Azerbaycan’da yaptığı anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e olan destek yüzde 83 dolayında bulunuyor. (Fotoğraflı)


Görüntülü:
-Azerbaycan milletvekili Adil Aliyev ile röportaj

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KanBaküNisan DHAAzerbaycan Milletvekili Adil Aliyev AzerbaycandaNisanda CumhurbaşkanlığıAliyev Azerbaycan CumhurbaşkanlığıAdaylarAliyevAzerbaycanAzerbaycanda Halkın CumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığı seçimlerine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24