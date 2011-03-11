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Dünya

AZERBAYCAN'DA AYAKLANMA BAKÜ (A.A)

11 Mart 2011 15:32

-AZERBAYCAN'DA AYAKLANMA BAKÜ (A.A) - 11.03.2011 - Arap dünyasını saran halk ayaklanması Azerbaycan'a da sıçradı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Arap ülkelerindeki hükümet karşıtı sokak gösterilerinden esinlenen hükümet karşıtı eylemciler tarafından düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Görgü tanıkları, Bakü'deki ana üniversite binasında gösteri düzenleyen gençlere, polisin müdahale ederek bazı göstericileri gözaltına aldıklarını belirttiler. Bakü polisinden yapılan açıklamada, izinsiz gösteri düzenleme girişiminde bulunan 10 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Gözaltına alınan genç yaşlardaki bir göstericinin polis tarafından götürülürken, ''Gelecekte başka gösteriler de düzenleyeceğiz'' diye bağırdığı ifade edildi. Hükümet karşıtı eylemcilerin ''Büyük Halkın Günü'' adıyla twitter ve facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde şubat ayında başlattıkları kampanyadan beri polisin Bakü'nün çeşitli yerlerinde 6 göstericiyi daha gözaltına aldığı bildirildi. Bakü'deki başlıca üniversiteler ile metro istasyonlarında alınan güvenlik önlemlerini artıran Azeri makamları, kentteki üniversite öğrencilerine, derslere girmemeleri halinde okudukları üniversitelerden atılacakları uyarısında bulunuyor.

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