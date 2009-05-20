Azerbaycan’a Eurovision şoku

Eurovision’da üçüncü olarak büyük bir başarı yakalayan Aysel&Arash ikilisi diskalifiye olabilir. Azeri televizyonunun yayıncılık suçu sabit görülürse Hadise de 3. olacak.



Ermenistan ulusal televizyon kanalı, 54’üncü Eurovision Şarkı Yarışması’nda, Azerbaycan’da yarışmayı yayınlayan Azerbaycan Televizyonu ‘İçtimai TV’nin Ermeni şarkının SMS numarasını kapatarak ihlal yaptığını iddia etti. Bu ihlal sonucunda Azerbaycan’da oturanların Ermenistan’dan ‘Jan Jan’ isimli parçayla yarışan İnga ve Anuş’u oylarıyla destekleyemediği ifade edildi.



Resmen şikâyet edildi



Eurovision komitesine resmi yazı gönderen Ermenistan, Azerbaycan hakkında şikayette bulundu ve yarışma kuralları uyarınca Azerbaycan’ın para cezası ile cezalandırılmasını ya da yarışmadan diskalifiye edilmesini istedi. Aysel&Arash diskalifiye cezası alırsa Hadise de üçüncülüğe yükselecek.



Yayıncı Azerbaycan televizyon kanalı seyircilerin oy kullanacağı numaraları zaten önceden bildiğini, oy kullanılacak numaraların birkaç saniye ekranda döndüğünü ve onun kapatılmasının imkansız olduğunu belirterek suçlamayı reddetti. Ermenistan, Azerbaycan’a 1 puan verirken, Azerbaycan’dan Ermenistan’a hiç puan çıkmadı ve Azerbaycan yarışmayı 207 puanla 3’üncü sırada, Ermenistan 92 puanla 10’uncu sırada tamamladı.

