-AzERBAYCAN"LA VİZELER KALKABİLİR BAKÜ (A.A) - 16.08.2010 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ''Azerbaycan bundan sonra alacağı kararlarla toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışacaktır. Bu konu hakkında Azerbaycan siyasi ve diplomatik çalışmalar sürdürecektir. İnanıyorum ki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanacaktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için geldiği Azerbaycan'da heyetlerarası görüşmelerin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihe dayanan derin bir dostluk olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretinin de bu dostuluğun gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Azerbaycan'ın sevinci, bizim de sevincimizdir; kederi, kederimizdir'' dediğini anımsatan Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in de ''İki devlet bir millet'' sözüyle iki ülke arasındaki dostluğa işaret ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Aliyev, bu konular arasında Yukarı Karabağ sorununun da yer aldığını belirtti. Bu konu hakkında geniş bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Aliyev, ''Bildiğiniz gibi uzun yıllardan beri Azerbaycan toprakları Ermeni işgali altındadır. Ermenilerin gerçekleştirdiği bu siyaset sonucunda bir milyon 'kaçkın' vatanlarından sürülmüştür'' diye konuştu. Bu topraklarda Ermenistan tarafından ''etnik temizleme siyaseti'' yürütüldüğünü belirten Aliyev, uluslararası hukuk kurallarının da çiğnendiğini ifade etti. AGİT, İslam Konferansı Örgütü gibi uluslararası kuruluşların da sorunun çözümü ile ilgili girişimlerinin bulunduğun anımsatan Aliyev, bu girişimlerle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün desteklendiğini kaydetti. Bununla birlikte Ermenistan'ın hukuk dışı siyasetinin, sorunun çözümü konusunda bir yol kat edilememesine neden olduğunu dile getiren Aliyev, ''Ancak Azerbaycan bundan sonra alacağı kararlarla toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışacaktır. Bu konu hakkında Azerbaycan siyasi ve diplomatik çalışmalar sürdürecektir. İnanıyorum ki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanacaktır'' dedi. İlham Aliyev, Türkiye'ye, Yukarı Karabağ sorununun çözümünde kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Gül'ün Azerbaycan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. -VİZE KONUSU- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında vizelerin kaldırılması konusunun görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine de, konunun gündeme geldiğini söyledi. Bu konuda Azerbaycan'da iç sürecin işlemesi gerektiğini belirten Aliyev, Türkiye'nin diğer Türk Cumhuriyetleri ile vizeleri kaldırmak istemesini de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın bu iç süreci tamamlamasıyla beraber vizelerin kalkabileceğini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yukarı Karabağ sorununun çözümüne ilişkin bir soru üzerine de bu problemin çözüleceğine inandığını söyledi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemine işaret eden Aliyev, Ermenistan askerinin bölgeyi terk etmesi ve burada vatanlarından olan Azeri vatandaşların da geri dönmesi gerektiğini ifade etti. Aliyev, bütün bunlar sağlandıktan sonra buraya Barış Gücü Askerleri yerleştirilerek toprak bütünlüğünün sağlanabileceğini sözlerine ekledi.