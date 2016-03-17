Azerbaycan yaz saatini uygulamayacak

Azerbaycan'da yaz saati uygulaması kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre, Azerbaycan'da 27 Mart 2016'da planlanan yaz saati uygulamasına geçilmeyecek.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Yönetim Kurulu, ülkede yaz ve kış saati uygulamalarının kaldırılmasını önermişti.

Gerekçe olarak saatlerde yapılan değişikliklerin sağlık sorunlarına, bilgi teknolojileri sistemlerinin uluslararası saat sistemiyle senkronize olmasında bazı zorluklara neden olduğu gösterilmişti.

Bakanlar Kurulu'nun 1997'de aldığı kararla Azerbaycan, her yıl ekim ayının son pazar günü kış, mart ayının son pazar günü ise yaz saati uygulamasına geçiyordu.