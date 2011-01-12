-AZERBAYCAN VE İRAN ARASINDA GAZ ANLAŞMASI İMZALANDI BAKÜ (A.A) -12.01.2011 - Azerbaycan ve İran arasında Azerbaycan doğalgazını 5 yıl boyunca İran'a ihracını sağlayan gaz anlaşması imzalandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarda bulunan İran Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Başkanı Mesud Mir Kazım, temasları kapsamında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev ile bir araya geldi. Kazımi ve Abdullayev, SOCAR ve İran Milli Gaz İhraç Şirketi arasında düzenlenen Azerbaycan gazını 5 yıl boyunca İran'a ihraç edilmesini içeren gaz anlaşmasını birlikte imzaladı. SOCAR Başkanı Abdullayev, anlaşmadan sonra yaptığı açıklamada, anlaşmanın şubat ayından itibaren yürürlüğe gireceğini ifade ederek, bu yıl İran'a ihraç edilmesi düşünülen doğalgazın 1 milyar metreküp olacağını söyledi. Abdulayev açıklamasında, İran'a ihraç edilecek doğalgaz fiyatının Türkiye ve Rusya'ya verilen değerin altında olmayacağını da sözlerine ekledi. İran Petrol Bakanı Kazımi, temasları kapsamında, Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natig Aliyev ile de bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Aliyev ve Kazımi'nin iki ülke arasında petrol, doğalgaz ve enerji konuları hakkında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.