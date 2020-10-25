Azerbaycan ve Ermenistan insani ateşkes konusunda anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan 26 Ekim Pazartesi saat 08.00’den itibaren geçici "insani ateşkes" yapılması konusunda anlaştı. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, ayrıca 29 Ekim’de Cenevre’de bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim 2020'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen E. Biegun ile bir araya gelerek, ülkelerinin 10 Ekim'de Moskova'da kararlaştırılan insani ateşkesi uygulama ve buna uyma konusundaki kararlılığını yineledi. İnsani ateşkes 26 Ekim 2020'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girecek. ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yaklaştırmak için Dışişleri Bakanları ve Minsk Grubu Eş Başkanları arasında yoğun müzakereleri kolaylaştırdı" denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna A. Naghdalyan ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 26 Ekim Pazartesi saat 08.00’dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, 29 Ekim’de Cenevre’de bir araya gelecek

AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın 29 Ekim tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Ekim'de Washington DC'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanları ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile ortak bir toplantıya katıldı. Toplantılara AGİT Dönem Başkanı Andrzej Kasprzyk'in Kişisel Temsilcisi de katıldı.

Eş Başkanlar, tarafları taahhütlerine uygun olarak 10 Ekim Moskova Ortak Bildirisi'nin tüm yönlerini uygulamak için acil adımlar atmaya çağırırken, 18 Ekim'de Paris ile bu taahhütlerini tekrar teyit ettiklerini kaydetti.

1 Ekim 2020 ABD Başkanı Donald J. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak bildirisi, ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo'nun 5 Ekim ortak bildirisi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafları düşmanlıkları derhal durdurmaya ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları himayesinde Dağlık Karabağ sorununun çözümü için esaslı müzakereleri sürdürmeye çağırıyor.

Eş Başkanlar ve Dışişleri Bakanları, yoğun tartışmalar sırasında acil bir insani ateşkesin uygulanmasını, ateşkesi izlemek için olası parametreleri ve 10 Ekim Ortak Bildirisi uyarınca kapsamlı bir çözümün temel unsurlarının tartışılmasını başlatmayı tartıştılar.

Eş Başkanlar ve Dışişleri Bakanları, Karabağ sorununu Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin kabul ettiği temel ilkelere göre bölgede barışçıl bir çözüm elde etmek için gerekli tüm adımlar üzerinde uzlaşılacak bir zaman çizelgesine uygun olarak tartışmak, anlaşmaya varmak ve uygulamaya başlamak üzere 29 Ekim'de Cenevre'de tekrar bir araya gelmeyi kararlaştırdı."