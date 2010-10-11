-AZERBAYCAN SÜRPRİZ PEŞİNDE BAKÜ (A.A) - 11.10.2010 - Azerbaycan Teknik Direktörü Berti Vogts, oyuncularının 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde kendi seyircilerinin karşısına ilk kez çıkacağını belirterek, ''Seyircimizin önünde oynayacağımız ilk maçta, futbolcularımın daha iyi motive olacağını düşünüyorum'' dedi. Alman teknik adam, Türkiye karşında sürpriz bir sonuç elde edebileceklerini söyledi. Berti Vogts, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'nda Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında, seyircilerden destek beklediklerini kaydederek, ''Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk defa seyircimizin önünde oynayacağımız için mutluyuz. Ev sahibi olduğumuz için futbolcular kendilerini güvende hissedecek. Kendi evlerinde oynadıkları için futbolcuların daha fazla motive olacaklarını düşünüyorum'' diye konuştu. Türkiye'nin de 20 yıl önce bir Alman teknik direktörle çalıştığını hatırlatan Berti Vogts, bugün ise Türkiye'nin dünyanın en güçlü takımlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye karşısında iyi bir oyun sergileyeceklerini ümit ettiğini ifade eden Vogts, karşılaşma süresince oyundan kopmamaları gerektiğini kaydetti. Spor Toto Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'un formasını giyen Azerbaycan Milli Takımı futbolcusu Reşad Sadıkov, sakatlanarak milli takım kafilesinden çıkarılan Arda Turan'ın kendilerine karşı oynayamayacak olmasına üzüldüklerini söyledi. ''Arda'nın oynamasını isterdik'' diyen Reşad, Emre Belözoğlu ve Hamit Altıntop'un da çok iyi futbolcular olduğunu belirterek, Emre'nin hem iyi bir futbolcu, hem de Türk Milli Takımı'nın ''lideri'' olduğunu kaydetti.