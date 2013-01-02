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Dünya

Azerbaycan: Protestoculara cezalar 100 kat artacak

Azerbaycan'da çıkan yeni yasaya göre, hükümet karşıtı protestoya katılanlara uygulanan 10 dolar para cezası 1000 dolara çıkarılacak

02 Ocak 2013 14:05

Azerbaycan'da yeni yılda yürürlüğe giren yeni yasa, izinsiz protesto gösterisine katılanlara verilen cezaların 100 kat artırılmasını öngörüyor.

Yeni yasaya göre, hükümet karşıtı protestoya katılanlara uygulanan 10 dolar para cezası 1000 dolara çıkarılacak.

Gösteriyi düzenleyenler ise 40 bin dolara yakın para cezasına çarptırılacak.

İnsan hakları savunucuları, ihlallerin yaygın olduğu ülkede, hükümetin bu yeni yasayla ifade özgürlüğünü daha da kısıtlamaya çalıştığını belirtiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Giorgi Gogia, son yıllarda diğer Müslüman ülkelerde gözlenen ayaklanmaların Azerbaycan hükümetini protestolara karşı temkinli davranmaya ittiğini belirtti.

Gogia, "Azerbaycan hükümeti 2006'dan bu yana kentlerde muhalefetin bir tek protestosuna bile izin vermedi. Şehir dışında, kamu ulaşım araçlarının gitmediği yerlerde 2-3 protestoya izin verildi sadece. Şehir merkezlerindeki bütün toplantılar şiddet yoluyla dağıtıldı." dedi.

On yıl önce görevi babasından devralan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ekim ayında yeni seçimler bekliyor.

Bazı seçmenler Aliyev ailesinin ülkede istikrarı sağladığına inanırken, bazıları da hükümeti yolsuzlukla suçluyor.

Uzmanlar, bu yeni cezaların, Cumhurbaşkanı'nın yeniden göreve gelmesine muhalif olanları bastırma amaçı taşıdığını vurguluyor.

 

BBCTürkçe

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