Azerbaycan petrolü, İran üzerinden gidiyor

İran devlet televizyonunun, Petrol Bakanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre, Azerbaycan günde 5 ila 10 bin varil ham petrolü İran üzerinden Avrupa pazarına transfer edecek.



Bakü-Supsa boru hattının Gürcistan'daki çatışmalarda devre dışı kalması üzerine Azerbaycan, ilk parti ham petrolü, Bakü'nün güneyindeki Sangaçal limanından İran'ın Hazar Denizi'ndeki Neka limanına transfer etti.



İran, aynı miktardaki ham petrolü, Basra Körfezi'nden Batılı şirketlere teslim edecek. Azerbaycan, Bakü-Supsa boru hattından günde 90 bin varil ham petrol ihraç ediyordu.