Azerbaycan petrol platformundaki yangın nedeniyle 1 günlük yas ilan etti

Hazar Denizi’nde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) işlettiği petrol platformunda yangın çıktı. SOCAR ile Azerbaycan Başsavcılık ve Olağanüstü Haller Bakanlığı ise Cumartesi akşam saatlerinde ortak bir açıklama yaptı. Yangının Cuma günü yerel saatle 17.40'ta kasırganın oluşturduğu dalgaların 10. platforma ait yüksek basınçlı su altı gaz hattını tahrip ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Yangının hemen ardından platforma bağlı tüm petrol ve doğalgaz borularının kapatıldığını ve buradaki 28 petrol ve doğalgaz kuyusunun faaliyetinin durdurulduğunu açıklayan yetkililer, sistemde ve borularda kalan gaz nedeniyle yangının devam ettiğini ifade etti.

Yetkililer 1 kişinin cesedine ulaşıldığını, 33 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 62 personelli platformda 29 işçinin kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ülkede ulusal yas ilân edildi.

Resmi açıklama

Yetkililerin resmi açıklaması şöyleydi:

"Talimata göre çalışanlar platformdaki iki bota binerek aşağı sarkıtıldı. Botlar denize yaklaşık 10 metre mesafeye kadar indirildi. Kazadan 15-25 dakika sonra bölgede nöbet tutan yangın söndüren gemiler olay yerine gelerek çalışmalara başladı. Fakat dalgaların 10 metreye ulaşması nedeniyle gemiler platforma yanaşamadı. Bu nedenle botların suya indirilmesi ve gemiler tarafından alınması mümkün olmadı.

Yaklaşık 22.45'te güçlü rüzgarın etkisiyle botlardan birinin halatı koptu ve içindeki adamlarla birlikte denize düştü. Gemiler 3 kişiyi kurtardı, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Karanlık ve kasırga nedeniyle diğer bottaki çalışanların kurtarılması ertesi güne bırakıldı.

5 Aralık'ta olumsuz hava şartlarına rağmen kurtarma çalışması yeniden başladı. Sabah saatlerinde platformdaki 3 kişi ile bottaki 26 kişi kurtarıldı. Böylece toplam 32 kişi tahliye edildi."

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gemi ve helikopterlerle devam ettirildiği, platformdan 50 kilometre güneyde içi boş bir bot tespit edildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yangının nedeninin araştırılması için Başbakan Artur Rasizade başkanlığında devlet komisyonu kurdu.

Kaybolan kişilerin, platformdan sarkıtılan ve halatının kopması ile denize düşerek devrilen bottakiler oldukları tahmin ediliyor.

2014’te SOCAR’ın gaz ve petrol platformlarındaki iş kazaları nedeniyle 14 işçi hayatını kaybetmişti.