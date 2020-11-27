Azerbaycan Parlamentosu, Fransa'nın AGİT Minsk Grubu başkanlığından alınmasını istedi

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Azerbaycanlı milletvekilleri, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması talebinin ardından Fransa'nın Dağlık Karabağ'da arabuluculuk yapan ülkelerin arasından çıkarılmasını talep etti.

Fransa, ABD ve Rusya ile birlikte uzun seneler Dağlık Karabağ'da çözüm bulmaya çalışan AGİT Minsk Grubu'nun başkanlarından biri.

Azerbaycan Parlamentosu, perşembe günü kabul ettiği tasarıyla AGİT'e Frasa'nın başkanlığını sona erdirme talebinde bulundu.

Tasarıda Bakü'ye Fransa'yla "siyasi ve ekonomik ilişkileri yeniden düzenleme" çağrısında da bulunuldu.

Azerbaycan Parlamentosu Başkanı Sahiba Gafarova, Fransa Senatosu'nun Azerbaycan'a karşı "pis bir siyasi kampanya yürüttüğünü" söyledi.

Fransız Senatosu, hükûmete Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması yönünde çağrıda bulunan tasarıyı 305 "evet"e karşı 1 "hayır" oyuyla kabul etmişti. 30 senatör çekimser oy kullandı.

Tasarı, "Fransa hükûmetine 'Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için bunu bir araç olarak kullanması" çağrısında bulunuyor. Senato aynı zamanda Paris'in, Avrupa'nın Türkiye'ye daha sert bir karşılık verilmesini sağlamasını talep etti.

Senato, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili ayrıca uluslararası savaş suçları soruşturması başlatılmasını istedi.