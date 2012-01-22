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Dünya

Azerbaycan muhalefetinden tepki BAKÜ (A.A)

22 Ocak 2012 19:56

-Azerbaycan muhalefetinden tepki BAKÜ (A.A) - 22.01.2012 - Azerbaycan muhalefet partileri, yarın Fransa Senatosunda oylanacak 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifini kınadı. Azerbaycan Liberal Parti (ALP) ve Azerbaycan Adalet Partisi (AAP), yarın Fransa'da Senato Genel Kurulunda oylanacak Ermeni teklifiyle ilgili basın açıklaması yaptı. ALP'den yapılan açıklamada, kararın Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik evresinde gündeme getirilmesinin, Sarkozy'nin iç politikaya yönelik hamlesi olduğu belirtildi. "Gündeme alınması kabul edilemez siyasi olay" olarak nitelenen teklifin, "Sadece kardeş Türkiye'ye karşı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın milli çıkarlarına da karşı" olduğu vurgulandı. Açıklamada teklifin, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından Fransa'nın Azerbaycan kamuoyundaki itibarını yitirmesine ve Fransa'nın eş başkanlıktan uzaklaştırılması konusunu gündeme getirilmesine neden olabileceği ifade edilerek, Azerbaycan ile Fransa arasındaki yakın ilişkilerin bozulmasına yol açabilecek bu konunun Fransa parlamentosunun gündeminden çıkarılması istendi. AAP'den yapılan açıklamada da teklifin, demokratik yönetimin hakim olduğu savunulan Avrupa için bir ayıp olduğu belirtildi. Açıklamada, İsviçre ve Slovakya'da alınan benzer kararların insan hak ve özgürlükleri hakkındaki Avrupa Konvansiyonunun 9. ve 10. maddelerine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Deklarasyonuna, Avrupa Birliği, AGİT, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumların değerlerine aykırı olduğu kaydedildi. Teklifin Avrupa ülkeleri için utanç kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, dünyada barışın sağlanmasına katkı yapan uluslararası kuruluşlara "Ortaçağ siyaseti yapan" Fransa'ya karşı koymaları çağrısında bulunuldu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada artan itibarını zedelemeye yönelik bu çabaların AAP tarafından şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, "Doğunun kudretli devleti Türkiye'nin, adalet ve sevgiye dayanan politikasını destekliyoruz" denildi.

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