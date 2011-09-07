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Azerbaycan Kazakistan'ı yendi BAKÜ (A.A)

07 Eylül 2011 03:07

-Azerbaycan Kazakistan'ı yendi  BAKÜ (A.A) - 06.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'ndaki maçta Azerbaycan, Kazakistan'ı kendi sahasında 3-2 yendi. Türkiye'nin de yer aldığı (A) Grubu'ndaki maçın ilk yarısında konuk takım Kazakistan, 21. dakikada Ostapenko'nun golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı Kazakistan'ın 1-0 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ikinci yarısında ise ev sahibi takım Azerbaycan, 54. dakikada Rauf Aliyev'in kafa golü ile durumu eşitledi. Azerbaycan, 62. dakikada kazandığı penaltıyı Mahir Şükürov ile gole çevirince 2-1 öne geçti. Azerbaycan, karşılaşmanın 68. dakikasında Vagif Cavadov'un attığı golle, skoru 3-1'e getirdi. Konuk takım Kazakistan, 77. dakikada Yevstingeyev'in golüyle durumu 3-2'ye getirmesine karşın, maç Azerbaycan'ın galibiyetiyle sona erdi.

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