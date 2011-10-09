-Azerbaycan güreşi Türkler'e emanet ANKARA (A.A) - 09.10.2011 - Azerbaycan Güreş Federasyonu, ülkesinin grekoromen güreş milli takımını Türk antrenörler Salih Bora, Şaban Donat ve Muttalip Yerlikaya'ya emanet etti. İstanbul'da 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dünya şampiyonası öncesi grekoromen güreş milli takımındaki görevlerine son verilen teknik direktör Salih Bora ile antrenörler Şaban Donat ve Muttalip Yerlikaya, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına getirildi. Azerilerin, ''Bizi olimpiyatlara hazırlayın'' teklifini kabul eden Türk ekibinde düşünülen Ata Karataş'ın ise henüz karar vermediği ve teklifi değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Azerbaycan Güreş Federasyonu resmi internet sitesinde, grekoromen güreş takımının Türk ekibine emanet edildiğini duyurdu.