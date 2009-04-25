T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Azerbaycan gaza zam yaptı

Azerbaycan, Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatını artırma kararı aldı. Belirlenmeyen yeni fiyat, 15 Nisan'dan geçerli olacak.

25 Nisan 2009 03:00

Azerbaycan, Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatını artırma kararı aldı. Henüz tespit edilmeyen yeni fiyat, hesaplara 15 Nisan başlangıç kabul edilerek yansıtılacak.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) Başkanı Rövneg Abdullayev, bu konuda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. 

Başbakan’dan zamma tepki!

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan konferans çerçevesinde Türkiye’nin Enerji Bakanlığı ve Botaş Şirketi ile müzakereler yapıldığını belirten Abdullayev, bugüne kadar Türkiye’ye metreküpü 120 dolardan satılan doğalgazın zamlı yeni fiyatının 15 Nisan başlangıç kabul edilerek hesaplara yansıtılacağını bildirdi.
SOCAR Başkanı, “Biliyorsunuz 2001 yılında Şahdeniz Anlaşması çok geniş katılımlı imzalanmıştı. O zaman biz Rusya’dan 30 dolara gaz aldığımızda, Türkiye ile de 120 dolardan doğalgaz satmak için anlaşma yapmıştık. Şimdi bu mukavele eskidi. Fiyatlar çok yükseldi” dedi. (dha)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24