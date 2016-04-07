Azerbaycan: Ermenistan’a ait insansız hava aracını indirdik

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait olduğu belirtilen silahsız bir insansız hava aracının (İHA), inmeye zorlandığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hava aracının gözetleme faaliyeti yürüttüğü belirtildi. İki ülke arasındaki çatışmalar, 28 yıldır devam eden Dağlık Karabağ sorunu sebebiyle tekrar meydana gelmişti.

Sputnik’e konuşan Bakanlık Sözcüsü Vagif Dyargahly, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nde yönelik istihbarat faaliyetlerinde bulunan Ermenistan’a ait silahsız bir insansız hava aracı, Azerbaycan güçleri tarafından inişe zorlandı” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada da, ateşkesin cephe hattının farklı noktalarında havan mermileri ve makineli tüfeklerle açılan ateş sonucunda, son 24 saatte 119 kez ihlal edildiğini iddia etmişti.

28 yıllık Dağlık Karabağ sorunu

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1980'lerin sonlarında başlayan çatışmalar, 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından savaşa dönüşmüştü.

Savaş 1994'te sona ermiş, ancak bölgenin statüsü konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan sınırları içinde yer alıyor. Fiili olaraksa bölgenin yönetimi Ermeni ayrılıkçılarda bulunuyor.