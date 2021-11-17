Azerbaycan: Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 7 askerimiz hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Bakü, Azerbaycan-Ermenistan sınırında salı günü çıkan çatışmalarda 7 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 askerin de Ermenistan ile çıkan çatışmalarda yaralandığını bildirdi.

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre ise Ermenistan Parlamentosu dün, çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurmuştu.