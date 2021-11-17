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Dünya

Azerbaycan: Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 7 askerimiz hayatını kaybetti

Ermenistan, Rusya arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını duyurmuştu

17 Kasım 2021 10:52

T24 Dış Haberler

Bakü, Azerbaycan-Ermenistan sınırında salı günü çıkan çatışmalarda 7 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 askerin de Ermenistan ile çıkan çatışmalarda yaralandığını bildirdi.

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre ise Ermenistan Parlamentosu dün, çatışmalarda 15 askerin öldüğünü duyurmuştu.

Erivan, Rusya arabuluculuğunda tarafların ateşkes sağladığını ifade etti. Moskova, geçen sene yaşanan savaştan sonra çıkan çatışmalarda taraflara itidal çağrısı yapmıştı.
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