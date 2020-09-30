Azerbaycan: Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'dan çekilene kadar savaşmaya kararlıyız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak Dağlık Karabağ'da çatışmaların, Ermenistan ordusu çekilene kadar sürmesine kararlı olduklarını söyledi.

AFP'nin son dakika haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Azerbaycan, Ermenistan güçleri bölgeden çekilene kadar Dağlık Karabağ'da savaşmaya kararlıdır" açıklaması yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Pazar gününden bu yana 2 bin 300 "ayrılıkçı askerin" öldürüldüğünü, 130 tank, 200 top, 25 uçaksavar, beş mühimmat deposu, 50 tanksavar, 55 askeri araç ve S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.