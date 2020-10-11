Azerbaycan: Ermeni güçler elektrik santralimize roket saldırısı düzenledi

Azerbaycan, Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkesi ihlal ederek Mingeçevir kentindeki elektrik santraline roket saldırısı düzenlemekle suçladı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Azerbaycan Başsavcılığı'nın Twitter açıklamasında, Mingeçevir şehrindeki hidroelektrik santraline Ermeni tarafının roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırının yerel saat ile sabah 04.00’te (TSİ 03.00) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Dün yerel saat ile 12.00’de (TSİ 11.00) başlayan ateşkes tarafların esir ve cenaze değişimi için uygulanacak, ancak ne kadar süreceği bilinmiyor.

Ateşkesin başlamasının hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.