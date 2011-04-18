Azerbaycan da sokağa döküldü

T24 - Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “diktatörlüğü sonlandırmak” için gösteri düzenleyen protestocularla, polis arasında çatışma yaşandı, 65 kişi tutuklandı



Türkiye’nin komşusu Azerbaycan’da dün yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in istifa etmesi için sokaklara döküldü. Protestoyu bastırmak isteyen polisler göstericilere önce copla saldırdı, ardından 65 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan iki İsveçli gazeteci daha sonra 23 kişi ile birlikte serbest bırakıldı.





‘Azerbaycan halkı değişim istiyor’



Muhalefet gözaltına alınanların sayısının en az 100 olduğunu iddia ederken, muhalefet partisi Müsavat’ın lideri İsa Kamber, “Bugünkü gösteriler Azerbaycan halkının değişim isteğiyle beraber yetkililerin de ülkede herhangi bir değişikliği önleme konusundaki hazırlığını gösteriyor” diye konuştu. Ülkede Mart ve Nisan aylarında düzenlenen gösterilerde de 100 kişi tutuklanmış, 10 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.