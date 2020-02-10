Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre erken seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi oldu

Azerbaycan'da dün gerçekleştirilen milletvekili seçiminde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alınmasının ardından gerçekleşem seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 65 sandalye kazandı.

Henüz sonuçların belirlenmediği 7 seçim bölgesi ile ilgili ciddi şikayetlerin bulunduğunu, bu bölgelerle ilgili sonuçların araştırmalar yapıldıktan sonra açıklanacağını belirtildi.

Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 47,81 oldu. 1992’de dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kurduğu YAP’ta liderliği, 2003’ten bugüne zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yürütüyor.