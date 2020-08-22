Azerbaycan’da Koronavirüs vaka sayısı 35 bini geçti

Azerbaycan'da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 184 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 35 bin 105’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınında son 24 saatte ülke genelinde 184 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 35 bin 105’e yükseldiği duyuruldu.

Karargah, son 24 saatte 3 kişinin Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 515’e ulaştığını aktardı. Açıklamada, 160 kişinin virüsü yenerek taburcu edildiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 32 bin 842’ye yükseldiği ifade edildi.