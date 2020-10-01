Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu topraklarımızdan geri çekilirse çatışmalar durur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken “Tek şartımız Ermenistan ordusunun topraklarımızdan geri çekilmesidir” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanlığı Merkez Askeri Klinik Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. İlham Aliyev, Ermeni halkına yönetimin 'çirkin işlerine' alet olmamalarını söyleyerek, ”Çocuklarını Azerbaycan topraklarına göndermesinler. Azerbaycan topraklarında bir Ermeni askeri ne yapıyor? Kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Kendi topraklarımızda ölüyoruz, kendi topraklarında yaralanıyor ve topraklarımızı kurtarıyoruz. Savaşın dördüncü gününde Azerbaycan Ordusu, stratejik yükseklikleri işgalcilerden kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi, birçok yerleşimi kurtardı. Uzun bir aradan sonra bu topraklara geri döndük. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamalıyız. Ermeni halkı, başka bir devletin topraklarını yaklaşık 30 yıl işgal etmenin, tüm binaları ve tarihi eserleri yıkmanın, bir milyondan fazla insanı memleketlerinden sürmenin, Azerbaycan halkına karşı soykırım yapmanın suç olduğunu anlamalı. Karabağ bizim kendi, kadim tarihi topraklarımızdır" dedi.

"Barış istiyoruz"

Ermenistan’ın saldırgan politikasına son vermesi gerektiğini söyleyen Aliyev, ”Bunun yerine Ermenistan Başbakanı bize şartlar ortaya koyuyor. Bizim önümüze 7 şart koydu. Bir süre önce bu koşulları reddettiğimizi söylemiştim. Tek şartımız Ermenistan ordusunun topraklarımızdan geri çekilmesidir. Ermeni hükümeti bu şarta uyarsa savaşlar duracak, kan dökülmeyecek, barış olacak, bölgemize barış gelecek. Barış istiyoruz, çözüm istiyoruz, aksi takdirde 30 yıla yakın müzakereleri ummazdık” diye konuştu.

“Türkiye Azerbaycan'la, Azerbaycan hep Türkiye'nin yanında”

Azerbaycan ordusunun oldukça güçlü ve donanımlı olduğunu belirten Aliyev, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

”Bu sorunu, tarihi adaleti yeniden tesis edecek şekilde çözmeliyiz. Aynı zamanda sizler ve Azerbaycan halkı adına kardeşim Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'na, kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a kararlı duruşu ve kardeşlik mesajı için derin şükranlarımı sunuyorum. Çünkü canım kardeşimin çok açık sözleri ve sert açıklamaları Azerbaycan'ın yalnız olmadığını bir kez daha gösteriyor. Türkiye Azerbaycan'la, Azerbaycan hep Türkiye'nin yanında. Daha önce söyledim, tekrar söylemek istiyorum, bu kanlı savaşlar bizim için, tüm Azerbaycan halkı için bir hakikat anıdır. Kimin kim olduğunu görüyoruz. Bazı durumlarda güzel sözler söyleyen, güzel sözler veren kimi taraflar sözlerinin arkasında durmadığını görüyoruz. Bir şey sözlerle söylenir, başka bir şey pratikte yapılır. Ancak Türkiye, Pakistan ve Afganistan kesinlikle Azerbaycan'ı destekledi.” (İHA)