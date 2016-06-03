Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Almanya'nın 'soykırım' kararını kınıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Alman Parlamentosu'nda kabul edilen 'Ermeni Soykırımı' tasarısıyla ilgili olarak, "Almanya'nın '1915' kararını kınıyoruz dedi.

Aliyev, Başbakan Binali Yıldırım ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Almanya'nın '1915' kararını kınıyoruz. Ermeni meselesi Almanya için bir bahanedir. Azerbaycan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındadır" dedi.

Başbakan Yıldırım ise şöyle konuştu:

“Dünya şunu bilmelidir ki Azeri kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yayındayız. Azerbaycan’ın dostu bizim dostumuz, düşmanı bizim düşmanımızdır. Karabağ sorununu zamana yayarak unutturmak asla mümkün değildir. Zamana oynamak değil, çözüm üretme zamanıdır. İşlerine geldiğinde dakikada toplanıp karar alanlar Azerbaycan söz konusu olduğunda ıslık çalarak iş yapıyorlar. Ne zaman ki yüzde 20’ye varan Azerbaycan toprakları geri verilirse o zaman anlaşma sağlanır. Bu konudaki çifte standartta vazgeçilmesi zamanı gelmiş geçmiştir.

"Eski defterleri açtığımızda..."

Dün Alman parlamentosunda talihsiz bir karar alındı. Tarihi bir yalana imza atıldı. Bu bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Tarihçilerin bile ittifak etmediği bir meselede, Alman parlamentosunun böyle bir karara imza atması büyük bir talihsizliktir. Köklü Alman-Türk ilişkilerine darbe vurmuştur. Ümit ederiz ki bu yanlıştan kısa sürede dönülür. Almanya’da bizim ilişkilerimizi kuvvetlendiren 3,5 milyona yakın kardeşimiz var. Bu karar onlarda ciddi manada hayal kırıklığı oluşturmuştur. Azerbaycan için tarihe Siyah Gece olarak geçen olay niye soykırım olarak ele alınmıyor. Burada bir çifte standardın olduğu görülüyor.

Geçmişteki defterleri karıştırdığımız zaman en fazla hesabı çıkan ülkelerin başında batı ülkeleri gelmektedir. Bu eski defterlerde en alt sırada biz oluruz.”

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