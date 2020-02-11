Azerbaycan Abdullah Avcı'yı istiyor

Beşiktaş'taki görevine son verilen Abdullah Avcı, hoca arayışını sürdüren ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.

Azerbaycan merkezli Sportinfo haber sitesinde, "Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için ona gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.

ntvspor'un haberine göre; Azerbaycan Futbol Federasyonu asbaşkanları Mammadov ve Sadıkov'un Türkiye'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.



Azerbaycan'da Hırvat teknik direktör Nikola Curcevic'in görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı. Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.