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Yaşam

Azer Bülbül, İstanbul'da toprağa verildi

Antalya'da kaldığı otel odasında ölü bulunan şarkıcı Azer Bülbül, İstanbul'da toprağa verildi.

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Antalya'da kaldığı otel odasında ölü bulunan şarkıcı Azer Bülbül, İstanbul'da toprağa verildi.

Esenyurt Merkez Camisi'ne getirilen Bülbül'ün cenaze namazına, Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, sanatçılar İzzet Yıldızhan, Nihat Doğan, Gökhan Güney ve Hakkı Bulut, aile yakınları, hayranları ile kalabalık bir halk topluluğu katıldı.  

Azer Bülbül, İstanbul'da toprağa verildi

Camide öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlar üzerinde taşınan Bülbül'ün naaşı, daha sonra götürüldüğü Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda defnedildi. 


Cenazede izdiham yaşandı

Azer Bülbül’ün İstanbul Esenyurt’taki cenazesinde izdiham yaşandı. 

Esenyurt Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlgi yüzünden cenaze töreni sırasında zaman zaman izdiham yaşandı. 

Cenaze törenine katılan sanatçı Nihat Doğan’ın izdihamı önlemek için kalabalığa karşı tepki gösterdiği görüldü. Azer Bülbül’ün annesi Şamana Keskin ayakta zor dururken, babasını ise sanatçı Nihat Doğan teselli etmeye çalıştı. 

Cami imamı, yoğun kalabalık sebebiyle cenaze namazının bulunduğu kısıma güçlükle gelebildi. Kalabalık sebebiyle cenaze namazı, caminin alt kısmındaki avluya alındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bülbül’ün naaşı, Haramidere Aile Mezarlığı’na defnedildi.

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