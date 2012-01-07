'Azer Bülbül, bilmediğim bir hap aldı'

T24 - Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Azer Bülbül'ün ölümüyle ilgili olarak gözaltında tutulan S.A. "Bilmediğim bir hap aldı. Fenalaşınca korkup kaçtım" dedi.





Güvenlik kayıtlarında S.A.'nın sabah saat 04:30 sıralarında hızlı adımlarla otelden ayrıldığı görüldü.



Şarampol Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı Azer Bülbül, kendisini cep telefonu ile arayan ve ulaşamadığı için otele gelen menajeri tarafından odasında ölü bulundu.



Bülbül'ün cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otelden çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bülbül'ün, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

'Azer fenalaşınca korkup kaçtım'



Bülbül'ün ölümüyle ilgili 24 yaşındaki bir kadın gözaltına alınan S.A. sorgulanmak üzere götürüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde "Azer fenalaşınca korkup kaçtım" dedi.



Antalya'da kaldığı otel odasında ölü bulunan sanatçı Azer Bülbül'ün yapılan otopsisinde yaklaşık 13 saat önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polisin odada yaptığı araştırmada cinsel gücü artırıcı özelliği bulunan hap kutusu bulunduğu iddia edildi.

'Ne olduğunu bilemediğim bir hap kullandı'



Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde ifadesine başvurulan S.A.'nın, "Ben bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinde garson olarak çalışıyorum. Azer Bülbül'ün tavernada program yaptığını duyunca kendisini dinlemek için oraya gittim. Orada kendisiyle tanıştık ve hayranı olduğumu söyledim. Sonra arkadaş olduk ve programdan sonra birlikte ayrılıp otele gittik. Burada kendisi ne olduğunu bilmediğim bir hap kullandı. Sonrasında birlikte olduk. Bir süre sonra fenalaştı. Bende korktuğum için hemen giyinip odadan hızla ayrıldım. Öldüğünü bilmiyordum" dedi.

İhmal sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla gözaltında



Genç kadının sorgusu sürerken cinayet bürosu ekipleri otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde sabah saat 04:30 sıralarında S.A.'nın hızlı adımlarla otelden ayrıldığı görüldü. İhmal sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla gözaltında tutulan S.A., sağlık kontrolünden geçirildi. Geceyi nezarethanede geçirecek olan genç kadın, yarın adliyeye sevk edilecek.



Polis, otel odasında bulduğu bir kutu dolusu hap incelemek üzere kriminal şube müdürlüğüne teslim edildi. Sanatçı Azer Bülbül'ün Almanya'da yaşayan ailesinin İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.







