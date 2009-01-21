Azarlanan Rum milletvekili övgü yağdırdı

Başbakan Erdoğan’nın, Brüksel’de bir toplantı sırasında sert tepki gösterdiği AP Rum milletvekili Marios Matsakis, "Erdoğan’ı Gazze konusunda izlediği dürüst ve samimi politikadan dolayı tebrik ediyorum. Bence Erdoğan 21.yüzyıldaki en iyi Türk siyasetçilerinden biridir" dedi.



“Avrupa’nın Dostlarıö isimli kuruluşça düzenlenen toplantı sırasında Erdoğan’nın kızdığı AP Liberal Grup Üyesi Marios Matsakis, ABHaber’e yaptığı açıklamalarda, "Erdoğan’ı Gazze konusunda izlediği dürüst ve samimi politikadan dolayı tebrik ediyorum. Bence Erdoğan 21.yüzyıldaki en iyi Türk siyasetçilerinden biridir" şeklinde konuştu.



Erdoğan’ın Türkiye’de yaptığı reformları öven ve Ergenekon davasında sonuna kadar gidilmesini gerektiğini söyleyen Matsakis, "Kıbrıs sorunu ile ilgili artık önümüze bakmamız gerekiyor. Kıbrıslı Türk ve Rumlar AB üyeliğiyle geleceğe daha iyi bakabilirler. Kıbrıs’ta 1974 şartları artık yok. Türk ordusu geri çekilmelidir. Kıbrıslı Türk ve Rumların garantisi AB’dir" diye konuştu. Kıbrıs’taki müzakerelere de değinen Matsakis, "çözüm, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’dan değil, Türkiye’den gelecek" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Brüksel’deki toplantı sırasında Kıbrıs ile ilgili konuşurken Marios Matsakis’ın, alayıcı biçimde kafasını sallaması üzerine “Sen anca başını salla aslında bizim ülkemizde tam bu duruma göre güzel bir söz var ama burada olmazö diyerek tepki vermişti.



" Başını istediğin kadar salla. bizim ülkemizde güzel bir laf var da…"



Brüksel'de Le Cercle Gaulois Restoran'da verilen yemekte Başbakan Erdoğan, 2005 yılında Kuzey Kıbrıs'a girip Türk Bayrağı'nı direkten çalmasıyla tanınan Avrupa Parlamentosu Üyesi Rum Milletvekili Mario Matsakis'i sert bir şekilde eleştirmişti.



Matsakis, "Siz hep 2004'ten bahsediyorsunuz. Referandumdan bahsediyorsunuz. Rum kesiminin aldattığını söylüyorsunuz. Artık 2009'a geldik, geriye bakmayın, ileriye bakın. Artık 2009'un gerçekleriyle konuşun" dedi.



Matsakis'in sözleri üzerine sertleşen Başbakan Erdoğan şunları söyledi:

"Ne kadar güzel. Tam bir gazeteci gibi konuşuyorsun, ben bir gazeteci gibi konuşmuyorum. Ben olayın içerisinde, olayı yaşayan birisi olarak konuşuyorum. AB'yi aldatan Güney Kıbrıs olmuştur. Çok ilginç bir şey daha olmuştur. Ne yazık ki 1 Mayıs referandumundan sonra Güney Kıbrıs, AB'ye alınmıştır. Şansölye Merkel ne demiştir? 'Güney Kıbrıs'ın AB'ye alınması yanlış olmuştur' demiştir. Başını istediğin kadar salla. Bizim ülkemizde güzel bir laf var da buraya uymaz. Yakışmaz bize. Çok güzel bir laf var, tam oturuyor buraya da…"



Erdoğan'ın bu sözleri salonda bulunanlar tarafından alkışlandı. "Ben sana gerçekleri anlatıyorum, yaşananları anlatıyorum" diyen Erdoğan, 27 Mayıs 2004'te de BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın raporunu hazırladığını ancak raporun Güvenlik Konseyi'nde sümen altı edildiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti asla işgalci bir ülke değildir. Kardeşlerinin yanında garantör olarak vardır. Aynı Yunanistan gibi garantördür. Yunanistan orada niçin varsa Türk askeri de onun için var" dedi.