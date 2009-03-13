Azar günü Bakan Eker'deydi!

Bakan Eker, Bitlis'te kendisine soru sormak isteyen genci, 'Artistlik yapma' ve ' sesini yükseltme' diyerek tersledi



Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, seçim dolayısıyla Bitlis'e gelerek AKP seçim bürosunu ziyaret etti. Bakan Eker, Diyarbakır'dan karayolu ile Bitlis'e gelerek Bitlis girişindeki bir dinlenme tesisinde partililer ve Bitlis Milletvekilleri tarafından karşılandı. Daha sonra şehir merkezine geçen Bakan Eker çarşı merkezinde esnafları ziyaret ederek seçim bürosuna geldi.



Burada kendisine verilen bir sandalye üzerinde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Eker, "AKP hükümete geldiği 18 Kasım 2002 tarihinde bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarını kalıcı, köklü, kronikleşmiş adete ağırlaşmış sorunlarını bir, bir çözme yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Bitlis'inde içinde yer aldığı güneydoğu Anadolu bölgesinde halkın beklentileri doğrultusunda demokratikleşeme ve gelişme alanında çok önemli mesafeler almıştır. Önceden Türkiye de insanların hayal edemeyeceği gelişmeler oldu. Çünkü biz AKP olarak Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Ak kadrolar Türkiye'nin meselelerini kendi meselesi olarak kabul ederek çalışmalar yaparak önemli projeler hayata geçirmiştir" dedi.



Bakan Eker'in konuşmasının sonuna doğru kalabalık arasında kendisine doğru yaklaşan Lezgin Karasu (28) isimli genç, Bakan'a bir soru soracağını belirtmesi üzerine yanına yaklaşan korumalar genci önce susturmaya çalıştı. Daha sonra Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in gence 'sorunu sor' demesi üzerine genç, Sayın Bakanım diye seslenerek yaklaşmak istedi. Korumaların arasında gence yaklaşan Bakan Eker, ' Artistlik yapma' ve ' sesini yükseltme' diyerek tersledi. Daha sonra korumalar uzaklaştırılan genç, tepkisini sürdürmeye devam etti.

