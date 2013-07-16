Azam'a verilen ceza Bangladeş'de gerginliği tırmandırdı

Bangladeş Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, 1971 Bağımsızlık Savaşı’nda işlediği ‘insanlığa karşı suçlar’ dahil 62 suçtan yargılanan Cemaat-i İslam î örgütü eski lideri 91 yaşındaki Gulam Azam’ı 90 yıl hapse çarptırdı.

‘Pakistan yanlısı milisleri yöneterek 3 milyon kişinin ölümüne yol açmakla’ suçlanan Azam, işkence, tecavüz ve cinayet dahil 5 suçtan mahkûm edildi.

Muhalifleri ‘Azam’ın idam edilmesi gerektiğini’, destekçileri de mahkemenin ‘siyasi saiklerle hareket ettiğini’ savundu.

Mahkeme’nin Ocak ayından beri örgütün önemli isimlerine verdiği cezalar sonrasında çıkan olaylarda 100’den fazla kişinin ölmesi sebebiyle Azam’a dair karar da kaygı yarattı. Nitekim pek çok kentte çıkan olaylarda 3 örgüt üyesi öldü.