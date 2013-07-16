T24 LogoT24 Logo
Dünya

Azam'a verilen ceza Bangladeş'de gerginliği tırmandırdı

Savaş suçları mahkemesinin Gulam Azam'ı 'insanlığı karşı suç işlemek'ten 90 yıl hapisle cezalandırması sonrasında ülkede muhalifler ve Azam destekçileri arasındaki gerginlik tırmandı

16 Temmuz 2013 16:21

Bangladeş Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, 1971 Bağımsızlık Savaşı’nda işlediği ‘insanlığa karşı suçlar’ dahil 62 suçtan yargılanan Cemaat-i İslam î örgütü eski lideri 91 yaşındaki Gulam Azam’ı 90 yıl hapse çarptırdı.
 
‘Pakistan yanlısı milisleri yöneterek 3 milyon kişinin ölümüne yol açmakla’ suçlanan Azam, işkence, tecavüz ve cinayet dahil 5 suçtan mahkûm edildi.
 
Muhalifleri ‘Azam’ın idam edilmesi gerektiğini’, destekçileri de mahkemenin ‘siyasi saiklerle hareket ettiğini’ savundu.
 
Mahkeme’nin Ocak ayından beri örgütün önemli isimlerine verdiği cezalar sonrasında çıkan olaylarda 100’den fazla kişinin ölmesi sebebiyle Azam’a dair karar da kaygı yarattı. Nitekim pek çok kentte çıkan olaylarda 3 örgüt üyesi öldü.

ETİKETLER

Gulam Azambangladeşsavaş suçu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24