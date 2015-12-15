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Azadiya Welat çalışanı, gazeteci Deniz Babir tutuklandı

Deniz Babir'in 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklandığı belirtildi

15 Aralık 2015 22:59

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde halen süren sokağa çıkma yasağının 9’ncü günü olan 11 Aralık’ta verilen 17 saatlik ara sırasında haber takibi için ilçeye giden ve gözaltına alınan 5 gazeteciden biri olan Azadiya Welat çalışanı Deniz Babir, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Aynı gün gözaltına alınan Özgür Halk dergisi çalışanları Pınar Sağnaç Kalkan ve Savaş Aslan, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Azadiya Welat çalışanları Ferit Dere ve Elifcan Alkan ise adliyeye sevk edilmelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkeme Deniz Babir hakkında ise “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklama kararı verdi.

Tutuklanan Babir, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklu gazeteci sayısı 33’e yükseldi.

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