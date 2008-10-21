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Sağlık

Az ya da fazla uyku obeziteyi tetikliyor

Uzmanlar, günlük yeterli uyuma süresinin 7-8 saat olduğunu belirtiyorlar.

21 Ekim 2008 03:00

Günlük yeterli uyuma süresinin 7-8 saat olduğunu belirten uzmanlar, az ya da fazla uykunun obeziteyi tetiklediğine dikkat çekiyorlar.

Günde yedi saat uyku yeterli

İyi bir uyku için çorap giyin

Çok fazla ya da az uyumak, kilo aldırıyor. Günaydın’ın haberine göre, Women's Health dergisinin ekim sayısındaki bir haberde; Laval Üniversitesi'nin yaptığı araştırma sonucunda, günlük doğru uyuma süresinin 7-8 saat arasında olduğunun belirlendiği belirtildi. Araştırmayı yapan Dr. Jean Philippe Chaput, şöyle konuştu: "Gereğinden az uyunduğunda, iştah bastırıcı leptin hormonu azalıyor ve iştah açıcı etkisi olan hormon artıyor. Aşırı uyku da, daha az hareket anlamına geliyor ve daha az kalori yakımına yol açıyor. Boş vakitlerinizde hareket edin."

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