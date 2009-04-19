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Sağlık

Az su içmek böbrek taşına sebep olabilir

Böbreklerde taş oluşmasına yol açan en önemli faktörlerden birisi, az su içmek.

19 Nisan 2009 03:00

Anadolu Sağlık Merkezi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yalçın İlker, böbreklerde taş oluşmasına yol açan en önemli faktörlerden birisinin gıda tüketimi olduğunu söyledi.

İlker; oluşan taşın cinsine göre aşırı protein alımı, tuzlu gıdalar, çikolata, yeşil yapraklı bitkiler, aşırı çay ve kahve tüketiminin risk faktörü oluşturabileceğini belirtti. Böbrek taşında en önemli etkenlerden birisi de az su tüketilmesi. Herkesin günde en az 10-12 bardak su içmesi gerektiğini ifade eden İlker, "Böbrek taşları tıkanıklık ve iltihaplanmaya yol açarak böbrek hasarına ve kaybına yol açabilir. Erken tanı büyük önem taşır." dedi.

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