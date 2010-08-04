Az kalsın sahneden düşüyordu

T24-

'Karizmayı çiziyordum'

Kral TV ve Hitt Prodüksiyon işbirliği ile gerçekleşen Kral Harbiye Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam Sertab Erener sahne aldı. Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Erener, büyük beğeni toplayan yeni albümü ‘Rengârenk’ ile Açıkhava’yı renklendirdi. 5 bin kişilik konser alanına 6 bin kişi doldurmayı başaran Erener, “Beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diyerek hayranlarını selamladı. Konserin ilk bölümünde derin sırt dekolteli bir kıyafet giyen Erener, ikinci bölümde derin göğüs dekolteli beyaz bir kostüm tercih etti. Sonraki bölümde beyaz bir meleği andıran kıyafetiyle seyircinin karşısına çıkan Erener, şarkısını yüksek bir platformun üzerinde seslendirirken ortaya muhteşem bir görsel şov çıktı.