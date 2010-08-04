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Az kalsın sahneden düşüyordu

Sertab Erener, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinde az daha sahneden düşüyordu

04 Ağustos 2010 03:00

T24- Sertab Erener, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinde az daha sahneden düşüyordu.

Kral TV ve Hitt Prodüksiyon işbirliği ile gerçekleşen Kral Harbiye Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam Sertab Erener sahne aldı. Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Erener, büyük beğeni toplayan yeni albümü ‘Rengârenk’ ile Açıkhava’yı renklendirdi. 5 bin kişilik konser alanına 6 bin kişi doldurmayı başaran Erener, “Beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diyerek hayranlarını selamladı. Konserin ilk bölümünde derin sırt dekolteli bir kıyafet giyen Erener, ikinci bölümde derin göğüs dekolteli beyaz bir kostüm tercih etti. Sonraki bölümde beyaz bir meleği andıran kıyafetiyle seyircinin karşısına çıkan Erener, şarkısını yüksek bir platformun üzerinde seslendirirken ortaya muhteşem bir görsel şov çıktı.

'Karizmayı çiziyordum'

Eski ve yeni albümlerinden en sevilen şarkılarını söyleyen Erener, bir ara sahnede düşme tehlikesi yaşadı. Konser boyunca bir an olsun yerinde duramayan Erener, sahne üzerine atılan bir cisme takılarak dengesini kaybetti. Kendini toparlayarak şarkısına devam eden ünlü şarkıcı, şarkısını bitirdikten sonra “Az kalsın düşüp bütün karizmayı çizdirecektim” diye konuştu.




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