Az gelişmiş ülkelerde sigara ölümleri daha yüksek

Dünya üzerinde sigara ölümlerinin ülkelere göre dağılımını gösteren Tobacco Atlas (Tütün Atlası) yayınlandı. Atlasta yer alan verilere göre dünya üzerinde tütün ürünlerinin kullanımına bağlı ölümlerin yüzde 80’i az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor.

American Kanser Derneği ve Dünya Akciğer Vakfı tarafından yayınlanan atlasta yer alan dünyada önlenebilir ölüm nedenleri listesinde tütün ve tütün ürünleri kullanımı birinci sırada yer alıyor. Sigaranın en çok kanser ve kalp krizi sonucu ölümleri tetikliyor.

Az gelişmiş ülkelerde yaygın olan verem hastalığı da sigara kullanımı konusunda ayrı bir risk faktörü. Atlas’taki verilere göre 2010-2050 yılları arasında dünyada çoğunluğu az gelişmiş ülkelerde yaşayan 40 milyon verem hastası tiriyaki sigara nedeniyle hayatını kaybedecek.

Gelişmiş ülkelerde son 25 sene içerisinde sigara kullanımının giderek azaldığının belirtildiği atlasta buna karşılık az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise sigara tiriyakiliği artıyor.

Az gelişmiş ülkelerde sigara konusundaki yasal düzenlemeler oldukça kısıtlı ya da yok. Dünyadaki ülkelerin yarısında sigaranın 18 yaşından küçüklere satılmaması için herhangi bir düzenleme yapılmış değil. Yine pasif içicilerin korunması konusu da sadece gelişmiş ülkelerde hayata geçen bir uygulama.(ANF)