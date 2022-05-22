Az Bilinen 10 Whatsapp Özellikleri

Çağımızın bir parçası olan ve neredeyse herkesin cebinde bulunan telefonlarımızın, ilk yüklediğimiz uygulaması hale gelen Whatsapp’ın tüm özelliklerini biliyor muyuz? Sizler için az bilinen 10 Whatsapp özelliğini kaleme aldık.

Konuşmayı Dışa Aktarın

Kaydetmek istediğiniz bir konuşmayı dışarı aktarabilirsiniz. Android telefon kullanıcılarının takip etmesi gereken basamaklar şunlardır:

Menü özelliğine basın.

Diğer ‘e tıklayın.

Sohbeti Dışa Aktar’ı seçin.

iPhone Kullanıcılarının takip etmesi gereken basamaklar şunlardır:

Sohbet dizisini görüntüleyin

Ekrandan kişi adına tıklayın

İletişim Bilgileri sayfasının en altına kaydırın

Sohbeti Dışa Aktar seçeneğini tıklayın.

Özel Bildirimler Alın

Her mesaj yollayan kişi için ayrı uyarı sesi ayarlayabilirsiniz. Bu amaçla takip edilecek basamaklar şunlardır. Android telefonlar için; Menü- Kişiyi Görüntüle- Özel Bildirimler’e dokunun ve kutuyu seçin.

iPhone telefonlar için; Sohbet dizisindeki kişinin adını seçtikten sonra ‘’Özel Ton’’ seçeneğine dokunun.

Whatsapp’ı Bilgisayarınızda Kullanın

Öncelikle Whatsapp özelliğini bilgisayarınıza indirin. Ekranınızda bir QR kodu göreceksiniz. ‘’Menü’’ ya da ‘’Ayarlar’’ seçeneği üzerinden ‘’Whatsapp Web’’i seçin ve telefon ekranınızı yaklaştırarak QR kodunu tarayın.

Tabi bu özellik yenilenen bazı sürümlerde “Bağlı Cihazlar” menüsü altından yapılıyor. 5nhaber.com’da bu özellik ile ilgili iki seçenek olduğu da belirtiliyor. Birincisi web tarayıcı üzerinden kullanmak, ikincisi ise Whatsapp’ın artık macOS ve Windows bilgisayarlar için masaüstü programının olması. [1]

Fotoğraf Ve Videoları Varsayılan Olarak Kaydetmeyin

Size yollanan her fotoğrafın videonun cihazınızda yer etmemesi için, otomatik kaydetme özelliğin kapatabilirsiniz. iPhone kullanıcısı işeniz; Ayarlar – Sohbetler-Film Rulosuna Kaydet- Kapat.

Android kullanıcıları için yapılacaklar Ayarlar-Sohbetler-Medya Görünürlüğü-Kapat

Çevrimiçi Olup Olmadığınızı Gizleyin

En son Whatsapp’ta olduğunuz zaman bilgisini diğer kullanıcılar ile paylaşmak zorunda değilsiniz. Bu özelliği devre dışı bırakmak için izlenmesi gereken basamaklar; ‘’Ayarlar’’- ‘’Hesap’’- ‘’Gizlilik’’ ‘’En Son Görülme Özelliği’’ üzerinden tercihinize göre ‘’Herkes’’, ‘’ Kişilerim’’ ya da ‘’Hiç Kimse’’ yazılarından bir tanesinin üzerine tıklayın.

Mavi Tik Gizlenebilir

Mesajları okuduğunuzda yollayıcıya görünen mavi tik özelliği de devre dışı bırakılabilir. Böylece mesajları ne zaman okuduğunuzu hiç kimse göremez. Mavi tik’i devre dışı bırakmak için ‘’Ayarlar’’-‘’Hesap’’- ’’Gizlilik’’ üzerinde görünen kutu işaretini kaldırın.

Mesajları Kendiliğinden Gözükmez Yapın

Mesajlarınızı kendiliğinden görünmez hale getirmek için; telefon ekranınızdaki sohbette yer alan kişinin üst kısmındaki kişinin adını seçtikten sonra ‘’Kaybolan Mesajlar’’- ‘’Açık’’ talimatlarını izleyin.

Mesaja Yıldız Koyun

Mesajı yıldız işareti ile belirginleştirmek için seçilen mesaja uzunca basın ve * ‘a dokunun.

Yolladığınız Mesajın Teslim Edildiğini Öğrenin

Yolladığınız mesaj hakkında iPhone’da bilgi edinmek için, yolladığınız mesajı sola kaydırın. Android telefonda ise mesajın üzerine bastırın ve sırayla Menü-Bilgi seçenekleri üzerine tıklayın. Ekranda mesajınızın okunup okunmadığı bilgisini görürsünüz.

Konuşma Sesini Kapatın

Android telefonlarda, sohbetin üzerine bastırın ve yukarıda bulunan hoparlör simgesine dokunun.

iPhone ‘larda ise konuşma sola kaydırıldıktan sonra ‘’Sesi Kapat’’ komutunu seçin

Kaynak: https://www.5nhaber.com/whatsapp-in-yeni-ozelligini-begenmeyen-yok-peki-bu-ozellik-nasil-kullanilir-iste-cevabi_24041.html