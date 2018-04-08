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Yaşam

Ayvalık'ta trafik kazası; 3 genç hayatını kaybetti

Araç, elektrik trafosunun bulunduğu beton direğe hızla çarptı

08 Nisan 2018 11:15

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı süratli olduğu belirtilen özel bir otomobil yol kenarındaki, üzerinde elektrik trafosu olan beton direğe çarptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti.

Ayvalık Sarımsaklı’dan ilçe merkezine gitmekte olan Gözde Çam (18) yönetimindeki araç yol kenarındaki Laka Deresi’nin önünde bulunan UEDAŞ’a ait elektrik trafosunun bulunduğu beton direğe hızla çarptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Gözde Çam’ın yanı sıra otomobilde bulunan İbrahim Alper Yavaş (19) ve Mert Artur (22) aracın içinde sıkışarak feci şekilde hayatlarını kaybetti.

3 gencin cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna daha sonra da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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